34º Torneio de Verão de Ciclismo tem dobradinha da Memorial/Santos

Uma vitória apertada no masculino e uma conquista tranquila no feminino. Assim foi a definição da categoria Elite no 34º Torneio de Verão de Ciclismo, encerrado na manhã deste domingo (16), em Ilha Comprida (SP). Os ciclistas da Memorial/Santos/FUPES, Rafael de Paula Braga e Ana Paula Polegatch foram os campeões após três etapas. O evento contou pontos para o Ranking Nacional 2020 da Classe 2B.

Rafael de Paula Braga

Rafael fechou o evento com 23 pontos, a mesma soma de Armando Reis Camargo, de Indaiatuba, mas levou por conta de uma vitória na primeira etapa. Felipe Marques, da ERT Cycling Team, ficou com o terceiro lugar, totalizando 19 pontos. O experiente Francisco Chamorro, da Memorial/Santos/FUPES, fechou em quarto lugar, com 18, e Caíque Lobo (avulso) em quinto, com 16.

Ana Paula Polegatch

Já Ana Paula conseguiu duas vitórias e um segundo lugar, encerrando o torneio com 34 pontos e repetindo o título do ano passado em Ilha Comprida. A segunda colocação ficou com sua companheira de equipe, Thayná Araújo, com 17 pontos, e a terceira foi Gisele Gasparoto, da Lulu Five, com 15. Caroline Barbosa, de Indaiatuba, com 13, e Camila Ferreira, da Memorial/Santos/FUPES, com o mesmo total, completaram a lista das cinco melhores da edição 2020.

O 34º Torneio de Verão de Ciclismo reuniu cerca de 200 ciclistas de diversas categorias mais uma vez em Ilha Comprida, no litoral sul paulista. Em cada uma das três etapas, os atletas enfrentar o circuito montado na Avenida Marginal Candapui. O domingo de calor fechou com destaque mais uma edição e apresentou, como era esperado, baterias interessantes.

No masculino, o pelotão ficou compacto na maior parte do tempo e acabou sendo decidido no sprint. Felipe Marques conseguiu abrir uma vantagem de cerca de 40 metros e garantiu a vitória, seguido por Chamorro e Armando. A vitória garantiu ao ciclista a terceira colocação no geral. Por sua vez, Rafael, com o sexto lugar na terceira etapa assegurou o título do 34º Torneio de Verão de Ciclismo.

No feminino, Ana Paula confirmou sua boa fase vencendo neste domingo e somando mais um importante título a sua carreira. Na prova, ele escapou ao lado de Thayná e Ana Paula Silva, da ERT Cycling Team, da categoria Junior, que foi um dos destaques com a terceira colocação.

Resultados Final Geral

Elite Masculino

1) Rafael de Paula Braga (Memorial/Santos/FUPES), 23 pontos

2) Armando de Reis Camargo (Indaiatuba), 23

3) Felipe Marques (ERT Cyclicng Team), 19

4) Francisco Chamorro (Memorial/Santos/FUPES), 18

5) Caíque Damasceno Lobo (Avulso), 16

Elite Feminino

1) Paula Polegath (Memorial/Santos/FUPES), 34 pontos

2) Thayná Araújo (Memorial/Santos/FUPEES), 17

3) Gisele Gasparoto (Lulu Five), 15

4) Carolina Barbosa (Indaiatuba), 13

5) Camila Ferreira (Memorial/Santos/FUPES), 13

Open Júnior

1) Júlio Mateus Silva(Memoria/Santos/FUPES), 31 pontos

2) João Roberto da Silva (Associação Londrinense de Ciclismo), 25

3) Gabriel Freire da Silva (Equipe de Ciclismo Du Alan Bikes),25

Máster A

1) João Carlos França (Elite Bike Rio), 36 pontos

2) Robert Campos (Acicly Itapetininga), 26

3) Alberto Santiago (ARR Pro Team), 25

Máster B

1) Fábio Fagundes (Maranga Team/Marcondes César/Araújo Simão), 19 pontos

2) Eduardo de Souza (Avulso), 17

3) Almir Lobo (SEMEP Pastorinho), 16

Máster C

1) Roniberto Scomparim (EART Cycle Team),23

2) Jonas Ferreira Júnior (Avulso),18

3) Rogério Américo (Cismer Cicling Team), 18

Máster D

1) Milton Jun Takahara (Indaiatuba), 36 pontos

2) Lourival de Souza (ERT São Bernardo-Bike Esperanza), 28

3)Ricardo Gibson (Equipe Xtreme Spirit), 26

34º Torneio de Verão de Ciclismo

O 34º Torneio de Verão de Ciclismo é uma realização da Liga Santista de Ciclismo, com supervisão da Federação Paulista e Confederação Brasileira. Apoio da prefeitura de Ilha Comprida.

Liga Santista de Ciclismo

Mais informações podem ser obtidas no site www.lsciclismo.com.br.

34 Torneio de Verão de Ciclismo-Foto:Del Carlos/LSCiclismo