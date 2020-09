3 toneladas de queijo impróprios para consumo procedentes de MG foram apreendidos em São Paulo

Um caminhão oriundo de Minas Gerais com destino a Campinas-SP, com 3100 quilos de queijos, sem registro de inspeção, sem identificação e transportados de forma inadequada e impróprios para o consumo foi abordado nesta terça-feira, 22 de setembro em uma fiscalização realizada por uma equipe da Coordenadoria de Defesa Agropecuária, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do estado de São Paulo em operação conjunta com a Polícia Militar Rodoviária.

Equipe integrada da Defesa Agropecuária e Polícia Militar Rodoviária -Foto: Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo

“O transportador recebeu auto de infração lavrado por funcionário do Escritório de Defesa Agropecuária de Limeira, vinculado à Coordenadoria por despachar produto de origem animal em desacordo com as determinações do serviço de inspeção. O responsável tem o prazo de 15 dias para apresentar defesa e em se ratificando a irregularidade poderá gerar multa de 2500 Unidades fiscais do estado de São Paulo (Ufesp), chegando a um total de R$69.025,00” disse o médico veterinário Rodrigo Cesar Machado. A carga, acompanhada do transportador foi encaminhada ao aterro sanitário de Limeira onde foi feita a destruição do produto.

Queijos

“Cabe ressaltar que o consumo de produtos de origem animal, não inspecionados, pode servir de modo de transmissão de importantes enfermidades ao ser humano, dentre estas doenças estão a salmonela, cisticercose, botulismo, toxoplasmose, gastroenterite, toxinfecções e intoxicações, que podem causar graves danos à saúde dos consumidores”, disse o médico veterinário da Secretaria Bruno Bergamo Ruffolo, que junto à Coordenadoria dirige o Centro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (CIPOA). O procedimento de inspeção visa garantir a boa qualidade e a segurança alimentar

A fiscalização conjunta foi realizada das 7 às 11 horas, na Base do Policiamento Rodoviário (4° BPRv 4a Cia 1° Pel) à Rodovia Anhanguera, km 151 +600 metros, pista sentido interior/Capital sendo realizada a abordagem de 11 veículos pela Polícia Militar Rodoviária. No que se refere à competência da Defesa Agropecuária a fiscalização ocorreu em cinco caminhões, sendo um com o transporte dos queijos e outros quatro com carga total de 16.600 galinhas para abate, porém sem nenhuma irregularidade.

Além do médico veterinário Rodrigo Cesar Machado participou da fiscalização, o engenheiro agrônomo Daves Willian Setin e o técnico de apoio agropecuário Expedito Fernandes Gonçalves.

Produto irregular foi descartado-Foto: Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo

Semana Nacional de Trânsito

A ação fez parte da Semana Nacional de Trânsito, conforme disposto no art. 326 do Código de Trânsito Brasileiro, que é comemorada anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro. Em todo o país são realizadas pelos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito com o objetivo de conscientizar todos os envolvidos, sejam eles motoristas, passageiros, motociclistas, ciclistas ou pedestres.

O tema definido oficialmente pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) para a Campanha Educativa de Trânsito de 2020 é “Perceba o risco, proteja a vida”, o qual busca chamar a atenção sobre os perigos no trânsito, bem como outros riscos à saúde do cidadão, como é o caso dos produtos apreendidos que poderiam causar risco à saúde do consumidor.