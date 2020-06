2W Motors traz para o Brasil as bikes elétricas italianas Fantic

A 2W Motors anuncia boas novas, em meio a reabertura do comércio na capital paulista, local da sede e lojas do grupo, comandado pelos irmãos Raul Fernandes Jr e Maurício Fernandes, empresários com vasta experiência no mundo de duas rodas. Sempre antenados com as novidades do mercado e conhecidos por trabalharem com marcas de alto padrão internacional, inovam ao trazerem, pela primeira vez, ao Brasil as e-bikes (bicicletas elétricas) da Fantic, empresa italiana com tradição de 52 anos. Paralelamente, renovaram com a Husqvarna Motorcycles. Há cinco anos são os representantes oficiais no país da fabricante sueca de motocicletas.

Irmãos Maurício e Raul Fernandes renovam com a Husqvarna Motorcycles -Foto:Renato Durães/Power Husky

Husqvarna Motorcycles

“Os produtos da Fantic são de altíssimo nível e com performance elevada. O interesse surgiu porque sempre estivemos atentos à evolução na mobilidade urbana e acreditamos que as e-bikes terão papel fundamental nessa área. Além disso, as mountain bikes elétricas estão em franca ascensão e pretendemos investir também neste segmento”, afirma Raul.

A linha completa terá os modelos: Urban, Issimo Urban, E-mtb, XF1 150 Integra, XF1 160 Integra, XF1 160 Integra Carbon e XF1 180 Integra. Segundo o empresário, elas terão um preço competitivo em relação as demais marcas premium do mercado. “As baterias contam com uma potência superior, assim como o posicionamento e o torque do motor elétrico são melhores e ajudam na ciclística”, enfatiza Raul. A previsão da chegada das e-bikes será para julho.

Além de anunciarem a chegada desta “nova” marca de e-bikes ao mercado nacional, o grupo se consolida cada vez mais com as motocicletas Husqvarna, marca centenária fundada em 1903, que são comercializadas em São Paulo na concessionária Power Husky, primeira concept store da marca da América do Sul, inaugurada há dois anos no bairro de Moema.

“É um privilégio continuar como representantes da marca. Isso mostra que estamos no caminho certo e fazendo um bom trabalho. A aceitação dos produtos está cada vez mais alta e se consolidando como uma das melhores do mercado off-road premium“, explica Maurício, que além de empresário, é piloto com uma extensa trajetória em competições nacionais e internacionais e fala com propriedade sobre o desempenho dos modelos. Em 2019 integrou a seleção brasileira no 94º Six Days Enduro (tida como a Copa do Mundo da modalidade), em Portugal, e Maurício foi bronze na categoria E1 com uma FE 250.

Bicicletas elétricas

Conhecidas pela alta performance e por serem modernas e hi-tech, as Husqvarnas, sejam da linha on ou off-road, têm um público cativo e seguem conquistando mais pilotos Brasil afora. “Os modelos mais procurados são a TE 300i, uma das melhores motos de enduro do mundo, e também a linha 2 tempos injetada. A FE 350 vem em ascensão também e está agradando muito os nossos clientes”, completa Maurício.

Fantic Motor

Fantic Motor – Em 1968 teve início a produção das primeiras minibikes, motos de enduro e kart em Bargazo, na região da Lombardia (Itália), por Mario Agrati e Henry Keppel Hesselink. Modelos como a Caballero e Chopper viraram ícones do motociclismo. Na década de 70 a marca se especializou em modelos off-road e, a partir daí, conquistou vários títulos mundiais no enduro. Os modelos de trial surgiram em 1978 e, não foi diferente, se tornaram referência nas competições, sobretudo ao garantir três títulos mundiais. A trajetória de títulos mundiais consolidou a história da marca e toda a experiência adquirida foi aplicada ao conceito para evolução das bikes elétricas. Além da alta qualidade ganharam design e tecnologia arrojados que resultaram em modelos dinâmicos, versáteis, com peso reduzido, seja para uso urbano ou no fora de estrada. Mais informações: www.fanticbikes.com.br, Facebook e Instagram: @fanticbikesbrasil

Modelo Issimo: Bikes com estilo e elegância para uso urbano (Fantic)

Grupo 2W Motors

Sobre o Grupo 2W Motors – Os irmãos Raul Fernandes Jr e Mauricio Fernandes são conhecidos por representarem marcas de peso do mercado mundial. Em 2011 criaram a BMW Power Motorrad e um ano depois a Triple Triumph, mas foi a partir de 2015 que passaram a representar Husqvarna Motorcycles no Brasil. Em 2017 foi fundada a empresa 2W Motors por Raul, Maurício e, ainda por Marcela Fernandes, que diferentemente dos irmãos não é ligada ao segmento. Em julho de 2018, o grupo inaugurou a Power Husky, na capital paulista. A Concessionária Flagship Husqvarna trabalha com todos os modelos disponíveis no mercado internacional, sendo que os mais requisitados estão disponíveis para pronta entrega, já os mais específicos somente por encomenda. Seja com os modelos off-road ou nos on-road os consumidores da marca são os que apreciam motocicletas com performance e grande diferencial de qualidade. Além da Husqvarna Motorcycles, a 2W Motors inaugurou em 2017, em São Paulo, a primeira concessionária da Royal Enfield do país, centenária marca britânica, líder nacional no segmento de motocicletas clássicas. Mais informações www.2wmotors.com.br