“29HORAS PLAY” CHEGA AO SPOTIFY

A Revista 29HORAS, distribuída gratuitamente aos passageiros da ponte aérea Rio-São Paulo nos aeroportos de Congonhas (SP) e Santos Dumont (RJ), anuncia o 29HORAS Play, seu novo canal de conteúdos, por meio da plataforma Spotify, que apresenta uma variedade de playlists, histórias, bate-papos e podcasts para enriquecer ainda mais o entretenimento de passageiros, parceiros, clientes e apreciadores que estejam em busca de uma curadoria especial para os seus ouvidos.

“29HORAS PLAY”

No perfil 29HORAS Play já estão disponíveis algumas opções de trilhas sonoras, sendo que as denominadas “011 | SP” e “021 | RJ” são alusões às cidades em que a Revista 29HORAS está presente nos aeroportos paulistano (Congonhas) e carioca (Santos Dumont), que aos poucos serão recheadas de conteúdos ligados as editorias e alguns parceiros locais criteriosamente selecionados.

SPOTIFY

Este mês foi feita uma playlist denominada “É Carnaval!”, dedicada a uma das épocas mais animadas do Brasil. Nesta, quarenta músicas foram selecionadas, reunindo tradicionais nomes do samba e da MPB como Elba Ramalho, Mart’nália, Alceu Valença, Gal Costa, Gilberto Gil, entre outros. O plano é que, todos os meses, sairão do forno playlists tematizadas e co-criadas pelos nossos entrevistados para ampliar a experiência dos usuários da plataforma.

Pedro Barbastefano, publisher da 29HORAS, comemora o novo projeto. “Essa é a primeira de muitas iniciativas que serão anunciadas nos próximos meses após a revista completar 10 anos, pois faz parte do inicio da nossa estratégia digital que amplificará os conteúdos gerados até então para revista em nossos novos canais de conteúdo, dando inicio a tão falada transformação digital, que esta sendo implementada em nossa empresa e conversa diretamente com as necessidades e comportamento dos passageiros heavy users da ponte aérea”, considera.

O 29HORAS Play foi um projeto idealizado a partir de uma consultoria digital especializada e parceiros como a Tecla Music Agency, agência de music branding especializada em curadoria e gestão sonora para marcas. “Acreditamos que a música é uma ferramenta poderosa, capaz de criar laços afetivos entre marcas e pessoas, promovendo resultado e experiência” explica Paulo Sattamini, CEO e diretor criativo da Tecla Music, e a Radio2 (radio2.com.br), que tem vasta experiência na produção de conteúdos específicos para marcas e emissoras de radio em todo o Brasil “Com a nossa bagagem, vamos expandir a experiência sonora da revista, oferecendo conteúdos especiais com a linguagem das páginas da 29HORAS”, completa Fabiana Altran, Sócia-Diretora da Radio2.