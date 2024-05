28ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo vai ocupar a Avenida Paulista, no dia 2 de junho, com as cores das bandeiras do orgulho e do Brasil

O mês do orgulho está chegando e, com ele, vem o símbolo maior do movimento LGBT+. A 28ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo ocupa, no dia 2 de junho, domingo, a Avenida Paulista e os corações de milhares de pessoas que são aguardadas para o evento. Neste ano, a cidade se veste com as cores da bandeira do orgulho e também com as cores da bandeira do Brasil para celebrar a retomada dos nossos símbolos e lembrar que “Basta de Negligência e Retrocesso no Legislativo: Vote consciente por direitos da população LGBT+” – tema da ParadaSP neste ano.

A proposta do tema, segundo seus organizadores, é incentivar discussões sobre a necessidade de contar com representantes que compreendam e acolham as demandas da população LGBT+, comprometendo-se com leis inclusivas e comprometidas com a diversidade.

LGBT+

Por refletirem a sociedade, as casas legislativas enfrentam uma série de desafios na promoção dos direitos LGBT+, com grupos contrários a esses direitos e tentativas de estagnação de políticas públicas eficientes para essa população. Para a Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, essa é uma oportunidade de exercer, nas ruas, a manifestação para que o público lembre da relevância e poder do seu voto.

28ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo

A ParadaSP tem patrocínio master da Amstel, a cerveja oficial do evento. “A presença da Amstel na 28ª edição da Parada do Orgulho LGBT+ em São Paulo reflete o nosso compromisso contínuo com a comunidade LGBTQIAPN+. Somos parceiros há seis anos consecutivos, e é uma honra fazer parte desse momento do ano tão importante. Em 2024, celebramos o poder do ‘Sim’ e o impacto que essa palavra tem na vida das pessoas. Desde os pioneiros que disseram ‘Sim’ à sua verdadeira identidade até aqueles que continuam lutando por seus direitos hoje. Cada ‘Sim’ é uma declaração de autenticidade e liberdade, valores dos quais não abrimos mão. Estamos empolgados em reafirmar e confirmar o SIM durante a Parada, com uma surpresa incrível no nosso trio, além de um serviço gratuito para oficializar uniões na Feira da Diversidade. Nossa mensagem é simples e potente: ‘SIM, I AM’. E acreditamos que juntos, podemos criar um mundo mais inclusivo e respeitoso para todos.”, comenta Cecília Preto Alexandre, diretora de marketing das marcas mainstream e economy do Grupo HEINEKEN no Brasil.

Terra

A celebração também tem patrocínio do Terra. “O Terra é um veículo conectado durante todo o ano com a Parada LGBT de São Paulo e, principalmente, com suas diversas demandas. Do ponto de vista editorial, promovemos e amplificamos vozes e corpos de grupos considerados minoritários pela nossa sociedade. Já em nossos projetos, pensamos sempre em abarcar a diversidade e a inclusão para perpetuar a promoção da igualdade, característica que não abrimos mão no Terra”, afirmou Cláudia Caliente, Diretora do Terra.

Vivo

Integra ainda o time de patrocinadores a Vivo, que está apoiando o evento pelo terceiro ano consecutivo. “Sabemos a importância dos momentos de lutas, mas também de celebrar as conquistas, especialmente quando se trata de diversidade e inclusão. Nesta Parada, queremos que o público venha comemorar e viver esse orgulho na Paulista. Com a Pabllo em nosso trio, uma das principais vozes LGBT+ do Brasil e um dos grandes nomes da música nacional, esperamos contribuir para dar ainda mais brilho a essa importante manifestação da alegria dentro da diversidade”, afirma Marina Daineze, diretora de Marca e Comunicação da Vivo.

L’Oréal

A L’Oréal sabe que a beleza do mundo está na sua diversidade de pessoas e causas. É por isso que ela está presente na 28ª edição da Parada como copatrocinadora. “Nossa missão é representar a nossa sociedade brasileira em sua mais ampla pluralidade. Quando atuamos com a causa da comunidade LGBTQIAPN+, precisamos garantir um ambiente inclusivo, acolhedor e seguro, seja dentro ou fora da Companhia. Este é um momento de celebrar o que já conquistamos e, sobretudo, reforçar o nosso compromisso em contribuir para uma sociedade mais inclusiva, por meio da representação e da conscientização”, diz Marcia Silveira, Head de Diversidade, Equidade e Inclusão do Grupo L’Oréal no Brasil.

Burger King®

O Burger King® é, há sete anos consecutivos, patrocinador da Parada LGBTQIAP+ de São Paulo, e neste ano continua apoiando a diversidade e o amor. “Atuamos de forma consistente em nossas comunicações, além de promovermos ações para demonstrar nosso apoio à diversidade. No BK®, todos são bem-vindos. Respeitamos e apoiamos a diversidade e queremos continuar apoiando o maior evento da causa LGBT+ do planeta”, ressalta Mayra Dietzold, Diretora de Marketing do Burger King®.

Feira Cultural da Diversidade LGBT+

Antes da Parada, o público também vai poder participar da 23ª edição da Feira Cultural da Diversidade LGBT+, que será realizada no dia 30 de maio de 2024, quinta-feira, feriado de Corpus Christi, no Memorial da América Latina, das 10h às 21h. A entrada é gratuita com pré-cadastro na Sympla.

ParadaSP

A ParadaSP – Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo (APOLGBT-SP) é uma ONG, sem fins lucrativos, fundada em 1999. Detém a marca Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, que acontece desde 1997 na Avenida Paulista. Parte desses participantes fundou a ParadaSP, que, desde então, cresceu com a ajuda de voluntários. A Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo tornou-se a maior do mundo, amplificando as vozes da comunidade LGBT+ e possibilitando que a ParadaSP realizasse outros eventos militantes.