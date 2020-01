23ª Chegada das Bandeiras com a participação de 13 Folias de Reis no Museu do Folclore

Cinquenta dias depois de dar início às manifestações do Ciclo de Natal e abertura do presépio, o Museu do Folclore de São José dos Campos recebeu neste domingo (26/01), das 9h às 17h, a 23ª Chegada das Bandeiras, com a participação de 13 Folias de Reis (São José, Caçapava, Jacareí, Paraibuna, Franco da Rocha/SP e São Lourenço/MG). O encontro foi aberto ao público e marca o encerramento das manifestações e do fechamento do presépio.

A tradicional benção das bandeiras (cada folia tem a sua) ocorreu logo após a realização de uma missa, às 11h, que foi celebrado pelo padre missionário Marcos Aurélio Guimarães Rabello, da paróquia São Benedito, do Alto da Ponte. “Mais uma vez o Museu do Folclore contribui para a realização dessa importante manifestação religiosa, estudada pelo folclore”, enfatiza a folclorista Angela Savastano.

“Apesar de o Museu do Folclore oferecer toda a estrutura para este encontro, as grandes protagonistas deste momento são as próprias Folias de Reis. Cada folia tem um coordenador, um mestre, e algumas têm até a figura do contramestre. Elas têm características próprias na maneira de se manifestar, de se vestir, nos instrumentos musicais utilizados e nas músicas que cantam”, ressalta Angela.

Folias participantes

São José dos Campos: Cia de Reis Esplendor do Oriente (Jardim Satélite), Irmandade Santos Reis (Parque Novo Horizonte), Folia de Reis Três Reis Estrela do Oriente (Vila Terezinha), Folia de Reis de Santana (Santana), Folia de Reis Estrela de Belém (Jardim Telespark), Folia de Reis do Mestre Zé Mira (Putim), Folia de Reis Bom Jesus do Buquirinha (Buquirinha) e Folia de Reis São Vicente de Paula (Vila São Geraldo).

Caçapava: Folia de Reis da Paroquia da Nossa Senhora da Boa Esperança. Jacareí: Folia de Reis Filhos do Oriente. Paraibuna: Folia de Reis Alferes Bento. Franco da Rocha (SP): Cantadores da Estrela. São Lourenço (MG): Folia de Reis Nossa Senhora Aparecida.

Desmontagem do presépio

Desde sua abertura, no dia 8 de dezembro, o presépio do Museu do Folclore foi visitado por pouco mais de 1.200 pessoas. Este ano ele foi montado pela joseense Nair Martins de Souza, 50 anos, costureira moradora no bairro de Santana. “Há nove anos em monto presépio em casa e dessa vez fiquei emocionada por ter a oportunidade de também montar o presépio do Museu do Folclore”, destaca.

Exposição é prorrogada

A exposição temporária As Folias de Reis e o Museu do Folclore, aberta juntamente com o início do Ciclo de Natal, também seria encerrada no dia 26, mas foi prorrogada para o dia 2 de fevereiro. A mostra faz uma homenagem aos grupos de Folias de Reis que já passaram pelo Museu do Folclore desde 1997, durante as manifestações do Ciclo de Natal.

Na exposição é possível conferir bandeiras, vestimentas, instrumentos, máscaras e outros adereços utilizados pelos grupos de folias. Alguns desses objetos fazem parte do acervo do Museu do Folclore e outros foram emprestados para a exposição, que também homenageia o mestre Sebastião Marcolino, que por mais de 65 anos conduziu a Folia de Reis Estrela Guia.

As Folias de Reis & Museu do Folclore

A visita pode ser feita de terça a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados e domingos, das 14h às 17h. Neste domingo (26/01), em particular, ela poderá ser visitada das 9h às 17h.

Museu do Folclore de São José dos Campos

Av. Olivo Gomes, 100 – Parque da Cidade – Santana

(12) 3924-7318 / 3924-7354 – www.museudofolclore.org

Foto: Rodolfo Moreira