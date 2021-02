1º Festival de Palhaças do Vale abre inscrição para seleção de mulheres palhaças de todo Brasil

Estão abertas as inscrições para o 1º Festival de Palhaças do Vale Benditas Genis, o evento acontecerá de forma virtual e reunirá espetáculos, cabarés com números cômicos e atividades formativas protagonizados por mulheres. As inscrições estão abertas para números cômicos protagonizados por mulheres de todo Brasil e podem ser realizadas online até o dia 21 de fevereiro.

Promovido pelo coletivo “Benditas Genis” o festival tem como objetivo o fomento e a difusão online da produção artística de palhaças do Vale do Paraíba e do Brasil e irá selecionar até 10 números cômicos de curta duração para compor os cabarés “Noite das Desvairadas” e “Cabaré Não mexe comigo”. Para se inscrever as interessadas devem acessar o link do formulário, os números podem ter temas livres e duração de até 5 minutos com foco no universo da palhaçaria.

1º Festival de Palhaças do Vale

O festival acontecerá de 11 a 14 de março, toda programação será online, via YouTube, através do canal do “Fuxico na Rede” para todas as idades. Cada número selecionados irá receber R$ 200,00 como ajuda de custo. O projeto tem apoio da Lei Aldir Blanc através do “Mostras e Festivais com exibição em plataformas digitais”.

Coletivo Bendidas Genis

Coletivo Bendidas Genis: Formado pelas palhaças e produtoras Dani Majzoub, Adriana Marques, Ana Cristina Freitas e Priscila Senegalho, o coletivo tem como pauta à comicidade e a importância da formação de redes que valorizam a produção cultural feminina em todo Vale do Paraíba. Para isso o coletivo escolheu o mês de março para seu lançamento oficial a fim de debater a visibilidade da mulher no campo artístico.

www.facebook.com/coletivobenditasgenis

Inscrições: https://forms.gle/L8Gbnxcvxix8kgoH9

E-mail: coletivodepalhacasgenis@gmail.com