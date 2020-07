1ª Edição do Matéria-Prima acontece em agosto

Evento reúne designers, arquitetos, acadêmicos, ONGS e formadores de opinião para discutir a Madeira como matéria-prima em processos artesanais e industriais, construções, fonte de inspiração, seu passado, presente e futuro

A 1ª edição do Matéria-Prima, ciclo de encontros para discutir sobre um elemento primordial – concreto ou subjetivo, acontece de 11 a 27 de agosto de 2020 por meio de plataforma streaming. O evento vai reunir pessoas do mundo do design, arquitetura, acadêmicos, artistas, artesãos, formadores de opinião, ONGS especializadas onde o fio condutor será sempre uma matéria-prima.

1ª edição do Matéria-Prima

A primeira matéria-prima a ser ouvida, vista e pensada é a MADEIRA. Partindo do pressuposto de que a madeira é utilizada desde os primórdios do mundo e é fonte de inspiração e desejo de tantas civilizações até os dias atuais, ainda sendo utilizada em diversos setores do mundo contemporâneo, principalmente nos mercados de construção e do design de mobiliário, o evento torna-se fonte de conhecimento pertinente, no qual o básico, o prático, o técnico e até o complexo são presentes com o objetivo de desmitificar dúvidas, curiosidades e principalmente estimular o consumo consciente entre profissionais, marcas e cliente final. Os encontros de conhecedores do assunto, através de temas distintos e de diversas vertentes que vivem a madeira em seu dia a dia, sejam eles artistas, acadêmicos entre outros já citados, serão fontes de inspiração e informação que agregarão conhecimento a profissionais e estudantes e funcionarão como utilidade pública.

Pense você em quantas espécies de madeira você conhece por nomes. Agora pense em quantas delas você reconhece ao encontrá-las aplicadas em um móvel ou em um projeto. O Jacarandá-da-Bahia está extinto, mas isso significa que ele não existe mais, ou que está protegido em reservas florestais? Como posso saber a procedência da madeira de um móvel que eu estou comprando? Por que é importante saber isso? Quais os caminhos para manter o manejo sustentável das espécies? Designer e marceneiro autoral, qual a diferença do trabalho de ambos? O que dizem a literatura e a poética das histórias fantásticas de nossas florestas e espécies em livros de diversos escritores pelo mundo? Quais são as espécies extintas e quais são as mais utilizadas? Por quê? Todas as madeiras podem ser utilizadas para mobiliário e na construção seja em forma de estrutura ou em pisos? Qual o papel da madeira na arquitetura moderna e contemporânea? Por que o trabalhar a madeira tem atraído cada vez mais adeptos? Essas são apenas poucas das questões que serão abordadas durante o os encontros.

O evento é aberto para arquitetos, designers, designers de interiores, artesãos, artistas, acadêmicos, lojistas e curiosos sobre o tema. Esses encontros serão mais do que conteúdos direcionados, funcionam como fonte de informações de interesse geral. A primeira edição do Matéria-Prima será online, de 11 a 27 de agosto de 2020. Serão seis encontros, cada um com tema específico, explicado por profissionais que vivem a Madeira no dia a dia.

Nomes como Guto Índio da Costa, -designer, Ricardo Graham Ferreira, oEbanista – designer, Fernando Mendes – arquiteto e designer, Rodrigo Silveira -designer e marceneiro, Adelia Borges – curadora, historiadora e crítica de design, Maria Fernanda Paes de Barros| Yankatu – designer e pesquisadora, Renato Dib artista plástico, professor de arte e consultor de styling e objetos da DPOT Objetos, Fernando Mungioli – Publisher da revista Projeto e do site Arcoweb, Aline Tristão- Diretora Executiva da FSC Brasil, Leonardo Lattavo – designer da marca Lattoog, Ana Cristina Schneider, consultora estratégica e de mercado do Sindmóveis, Consultora do Orchestra Brasil e Projeto Raiz entre outros, são os nomes que fazem parte deste projeto.

Cada encontro terá 90 minutos de duração com 30 minutos abertos para perguntas. A primeira edição virtual acontece pela nova circunstância mundial, onde o contato com pessoas ainda é restrito no Brasil e no mundo. Sendo assim, os encontros acontecerão através de plataforma Streaming nos horários determinados, por meio de login e senha pessoais e ficarão online por 30 dias para as pessoas que, por algum motivo, percam a transmissão ao vivo.

Parte da renda da venda dos ingressos e a doação de designers com sua hora/aula, será revertida para a AMPRAVAT, Associação de micro produtores rurais de Amorim e Vista Alegre do Tapajós, em uma ação que ajudará na implementação de uma escola para aproveitamento de resíduos e insumos. Aprender com o olhar ao próximo é uma das questões que mais nos agrada dentro do projeto.

O acontece com patrocínio da BVRio Design & Madeira Sustentável, um projeto que tem como objetivo estabelecer o intercâmbio entre o design autoral brasileiro e o manejo florestal comunitário e certificado. Em parceria com a Cooperativa Mista do Tapajós (Coomflona), renomados designers de mobiliário se estabelecem no coração da Floresta Amazônica para ensinar novas técnicas de desenho e construção de móveis e utensílios na movelaria comunitária Anambé. Na principal linha de atuação do projeto está o fomento ao uso e ao consumo da madeira obtida de forma legal, sustentável e rastreável, preferencialmente oriunda de manejo florestal comunitário,

Quem faz o Matéria- Prima

Juliana Victorino – jornalista e fundadora da Jacarandá Comunicação e Maria Eduarda Carneiro da Cunha – designer e proprietária da @pau_marfim

Do desejo de promover encontros para discussões de conteúdos pertinentes ao nosso tempo;

Da vontade de falar e ouvir o que pensam sobre a Matéria-Prima e como ela está presente no dia a dia de cada um;

Convidamos designers, arquitetos, artistas, criativos e gestores, do setor público,privado e do terceiro setor para juntos fortalecermos essa discussão.

O Matéria-Prima é o primeiro evento produzido por essa dupla, uma carioca, Maria Eduarda Carneiro da Cunha e uma paulistana, Juliana Victorino. Uma designer e uma jornalista, que se juntaram virtualmente para trazer conteúdo de qualidade para mundo atual.

Confira a programação

Dia 1 – Madeira e a Produção Industrial Moveleira – Da criação ao chão de fábrica

Mediação: Ana Cristina Schneider (Sindomóveis, Orchestra Brasil e Projeto Raiz). Participantes: Leonardo Lattavo (Lattoog), Mila Rodrigues (consultora de produtos para indústrias) e Guto Índio da Costa (designer)

Dia 2 – Madeira e a Produção Artesanal Moveleira – O tempo, a criação e a produção;

Mediação de Bruno Simões (Sócio Curador da MADE e Conselheiro do Instituto Lina Bo Bardi). Participantes: Ricardo Graham Ferreira (oEbanista), Fernando Mendes (arquiteto, designer e marceneiro) e Rodrigo Silveira (designer e marceneiro);

Dia 3 – Madeira e a Arte Popular – A expressão popular do artesão através da madeira

Medição de Ronaldo Barbosa (designer e artista plástico e gestor cultural). Participantes: Adélia Borges (crítica, curadora e historiadora de design), Maria Fernanda Paes de Barros – Yankatu (designer e pesquisadora) e Renato Dib (Artista plástico e curador da Dpot Objeto, em São Paulo)

Dia 4 – Madeira Brasileira – Ontem, Hoje e Amanhã

Mediação: Aline Tristão Bernades ( Diretora Executiva do FSC Brasil). Participantes: Angelo Ricardo Sousa Chaves ( Engenheiro Ambiental. Atua no Manejo Florestal Comunitário desde 2014 pela Cooperativa Mista da Flona do Tapajós – COOMFLONA), Beto Mesquita ( Diretor de Políticas e Relações Internacionais da BVRIO), Jeanicolau Simone de Lacerda, É assessor da Precious Woods Holding, empresa Suíça, uma das maiores empresas do mundo no campo do manejo sustentável e certificado de florestas tropicais.

Dia 5 – Madeira Brasileira e a Arquitetura – A influência da madeira na arquitetura brasileira

Mediação: Fernando Mungioli (Fernando Mungioli é proprietário e Publisher da Arco Editorial Ltda, editora especializada em arquitetura e responsável pela revista PROJETO). Participantes: Fernando Mendes ( arquiteto, designer e marceneiro e presidente do Instituto Sergio Rodrigues), ANA BELIZÁRIO (Gestora de projetos e Novos Negócios com foco em construção civil, da AMATA, empresa brasileira que nasceu com o propósito de manter as florestas em pé. Gustavo Utrabo (Arquiteto e Urbanista, Gustavo Utrabo pretende expandir o campo da arquitetura, conectar pessoas e imaginar o futuro através de abordagens sustentáveis ​​e inclusivas. Através do contexto econômico e político)

Dia 6- Madeira no Movimento Maker – A transição dos Labs para as marcenarias

Mediação: Eva Mota (repórter de televisão em afiliadas da TVE, Rede Globo e Rede Record. Deixou a comunicação para cursar Design de Interiores neste momento, está lançando sua primeira coleção de mobiliário, que a levou a entender processos e praticar a marcenaria. Participantes: Emanuel Oliveira ( fundador da Marcenaria Selvagem, um espaço de formação e residência em marcenaria equipado para que você possa executar seus próprios projetos.), Gabriel Lages (Designer de produto, Fundador da Fabrique, escola de marcenaria em Porto Alegre/RS)

Matéria-Prima

Matéria-Prima

A compra do ingresso acontece no site www.ciclomateriaprima.com.br

Valor unitário: R$ 20,00

Pacote para as seis palestras: R$ 100,00

Informações: 11 94183-5414

contato@ciclomateriaprima.com.br