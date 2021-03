1ª dose para idosos com 75 anos ou mais começa na segunda

A Prefeitura de São José dos Campos vai receber nesta sexta-feira (12) mais uma remessa de vacinas para dar continuidade a imunização de pessoas idosas contra a covid-19. Desta vez serão 5.487 doses da coronavac destinadas as pessoas com 75 anos ou mais.

Prefeitura de São José dos Campos

Como para esta faixa de idade o público estimado é de 6.096 idosos, maior do que nas outras etapas, a vacinação será organizada por idade, sendo dois dias para pessoas com 76 anos ou mais e outros dois dias para a faixa dos 75. Para receber a vacina nas 40 UBS, nas unidades avançadas ou nas 4 unidades da Casa do Idoso é preciso comparecer das 8h às 17h, levando documento oficial com foto que contenha CPF e comprovante de residência em São José dos Campos.

No drive-thru do Cefe, a imunização será realizada das 8h às 12h e também será necessário apresentar documento oficial com foto que contenha CPF e comprovante de residência em São José dos Campos, porém neste caso recomenda-se levar também a cópia de ambos os documentos para dar mais agilidade ao atendimento.

Programação por data e idade

75 anos ou mais

Idade: 76 anos ou mais

Dias: 15/3 e 16/3 – segunda e terça-feira

Idade: 75 anos ou mais

Dias 17/3 e 18/3 – quarta e quinta-feira

Locais e horários de vacinação

UBS Resolve

8h às 17h

40 UBS Resolve

Unidades Avançadas de Saúde (exceto unidade do Pernambucano)

4 Casas do Idoso – Região Sul, Leste, Centro e Norte

Cefe

Drive-thru – Cefe das 8h às 12h

Av. Olivo Gomes, 250 – Santana

(É necessário levar os documentos originais e cópias)

Vacinação

Até as 16h desta quinta-feira (11), foram aplicadas 63.771 doses da vacina contra a covid na cidade desde o início da campanha: 41.117 em profissionais e trabalhadores dos serviços de apoio da área de saúde e 22.654 em idosos.

A nova remessa conta com 5.487 doses da coronavac destinadas as pessoas com 75 anos ou mais – Foto: Claudio Vieira/PMSJC