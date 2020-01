14ª Meia Maratona Internacional de São Paulo com atletas de renome

A 14ª edição da Meia Maratona Internacional de São Paulo será forte. A competição paulista, uma das mais importantes do calendário nacional, reunirá destaques do circuito internacional, alguns com selo Bronze da World Atlhetics (IAAF), totalizando 32 corredores da Elite de três países Brasil, Quênia e Uganda. Serão 21.097 metros por ruas a avenidas paulistanas, com largada e chegada na Praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu.

O percurso, rápido, linear e técnico, proporcionará as condições perfeitas para a briga pelo topo do pódio. A programação de largadas da Meia Maratona começará mais cedo: 6h28min, Cadeirantes; 6h30min, Elite feminino e masculino, 6h35min, demais categorias e 5K.

No masculino, a lista de atrações começa com o queniano Edwin Rotich, atleta bronze e bicampeão da Corrida Internacional de São Silvestre (2012/2013). Ele ainda tem no currículo o terceiro lugar na Meia Maratona de Valência (ESP), em 2016. O ugandense Stephen Mande, terceiro na Meia Maratona de Nairobi em 2018, é outro forte competidor. O Brasil também terá um atleta bronze, o mineiro Giovani dos Santos, bicampeão da prova (2014 e 2016) e seis vezes vencedor da Volta Internacional da Pampulha.

No feminino, a ugandense Emily Chebet, vice na Volta Internacional da Pampulha, e as quenianas Monica Cheruto, bronze na Sanya Marathon (CHN), e Janet Cheruto Masai, terceira colocada na Volta da Pampulha e sétima da São Silvestre, ambas em 2018, serão destaques do exterior.

O país terá as mineiras Adriana Domingos da Silva, segunda colocada na Maratona de Curitiba (13) e na Meia Maratona de São Paulo (19), e Larissa Quintão, quinta colocada da Meia Maratona de São Paulo em 2019.

Kits

Os kits de participação serão entregues nos dias 30 e 31 de janeiro, das 11h às 20h, e no dia 1 de fevereiro, das 11h às 18h, na Decathlon Paulista, localizada na Avenida Paulista, 854, Bela Vista. Não haverá entrega de kit de participação no dia do evento e nem após o mesmo.

Campeões

Masculino

2019 – Geofry Kipchumba (QUE), 1h04min37sg

2018 – Dennis Kemboi (QUE), 1h05min21seg

2017 – Daniel Kiprotich (QUE), 1h04mins56seg

2016 – Giovani dos Santos (BRA), 1h06min21seg

2015 – Solonei Rocha da Silva (BRA) 1h04min36seg

2014 – Stanley Koech (QUE), 1h03min52seg

2013 – Giovani dos Santos (BRA), 1h03min37seg

2012 – Joseph Aperumoi (QUE), 1h01min38s (recorde da prova)

2011 – Marilson Gomes dos Santos (BRA), 1h03min10seg

2010 – Giomar Pereira da Silva (BRA), 1h04min31seg

2009 – Damião Ancelmo (BRA), 1h05min18seg

2008 – Kipromo Mutai (QUE), 1h04min02seg

2007 – Mathew Cheboi (QUE), 1h06min15seg

Feminino

2019 – Sharon Arusho (QUE), 1h17min03seg

2018 – Joziane Cardoso (BRA), 1h16min54seg

2017 – Caroline Kimosop (QUE), 1h18min29seg

2016 – Sylvia Kibiego (QUE), 1h18min03seg

2015 – Joziane Cardoso (BRA), 1h17min45seg

2014 – Joziane Cardoso (BRA), 1h17min29seg

2013 – Sara Makera (TAN), 1h13min19seg

2012 – Paskalia Chepkorir (QUE), 1h12min29seg (recorde da prova)

2011 – Agnes Jepkosgei Cheserek (QUE), 1h16min21seg

2010 – Rumokol Elisabeth Chepkanan (QUE), 1h14min35seg

2009 – Angelina Mutuka (QUE), 1h14min14seg

2008 – Eunice Kirwa (QUE), 1h15min08seg

2007 – Ednalva Laureano (BRA), 1h15min13seg

14ª Meia Maratona Internacional de São Paulo (Sérgio Shibuya/Divulgação Yescom)

14ª edição da Meia Maratona Internacional de São Paulo

A 14ª edição da Meia Maratona Internacional de São Paulo é uma realização e organização da Yescom. O evento é apresentado pela Cosan, com patrocínio de Raízen, Artex, Café 3 Corações e Montevérgine. O apoio é de Adria Plus Life, Decathlon, Jasmine, Polenguinho, Probiótica e Apreciare. O apoio especial é da Prefeitura da Cidade de São Paulo. A supervisão técnica é da AIMS, CBAt e FPA. A promoção e a exibição são da TV Brasil.

Mais informações no site oficial, www.meiamaratonadesaopaulo.com.br