10 obras imperdíveis para compreender Agatha Christie

Considerada a Dama do Crime, por ter escrito alguns dos maiores best-sellers do gênero policial, Agatha é autora de várias dezenas de livros. 10 obras, no entanto, são consideradas fundamentais pelos próprios fãs e leitores da britânica.

No último dia 12 de janeiro, completaram-se 44 anos do falecimento de Agatha Mary Clarissa Christie, mais conhecida no mundo literário como Agatha Christie. Britânica, ela ficou famosa pelos romances, contos e peças de teatro publicados durante os seus 85 anos de vida.

Considerada a Rainha do Crime, por ter escrito, principalmente, romances de temática policial, Agatha é uma das maiores escritoras de best-sellers da contemporaneidade, e seus escritos cativaram leitores espalhados por todo o mundo. Segundo o seu site oficial, Agatha vendeu 1 bilhão de livros em sua língua materna, o inglês, e outro 1 bilhão em livros traduzidos para outras línguas.

Os seus livros mais aclamados são os romances. A seguir, lembramos 10 obras indispensáveis para quem quer conhecer um pouco mais da autora britânica.

Principais obras de Christie

Em 2015, o site oficial de Agatha Christie fez uma enquete para descobrir, entre os leitores da Dama do Crime quais seriam as suas principais obras. Foram escolhidos 10 livros que seriam os mais importantes e emblemáticos da autora.

Cai o pano: o último caso de Poirot

Este é um dos últimos livros publicados por Agatha Christie, e nele o seu famoso detetive, o belga Hercule Poirot, já sênior, busca resolver um novo assassinato na mansão Styles, onde ele resolvera o seu primeiro caso de crime.

Um detalhe curioso dessa obra é que ela foi escrita durante a Segunda Guerra Mundial, mas permanecera inédita até o fim da vida da autora, quando ela decidiu, finalmente, publicá-lo.

Os cinco porquinhos

Pode-se dizer que Os cinco porquinhos é um livro diferente de Agatha, isso porque a autora explora o lado psicológico de seus personagens. Assim, cria-se uma teia de informações e impressões dos envolvidos no caso.

Eles dão a visão própria sobre o homicídio do pintor Amyas Crale, crime que fora retratado em outro livro escrito por Christie.

Morte na praia

Outro livro indicado pelos fãs e leitores de Agatha Christie é Morte na praia. Outro caso de morte em que o principal detetive de Christie, Hercule Poirot, entra em cena.

Um aspecto bastante significativo da obra é que os leitores conhecem, junto a Poirot, os principais álibis do crime que aconteceu em um luxuoso hotel chamado Jolly Roger, onde o detetive pretendia passar as férias.

Testemunha ocular do crime

Nesse romance policial, não é um detetive quem destrincha um crime, mas, sim, uma mulher de nome Elspeth McGillicuddy. Ela presenciara uma atrocidade em uma estação de trem, durante uma viagem.

Mesmo depois de contar o caso para as autoridades, ninguém acredita e ela passa, então, a investigar e destrinchar sozinha o crime de que fora testemunha ocular.

O crime ABC

Talvez muitos conheçam O crime ABC por causa da série, uma adaptação feita pela BBC e que passa nos canais Globosat. No entanto, os scripts para a série foram inspirados no livro de Agatha Christie, lançado em 1936.

Nessa obra, o detetive Poirot recebe uma carta enviada por um enigmático “ABC”. Desconfiado, o detetive belga logo descobre os primeiros assassinatos cometidos pelo criminoso. É uma trama nebulosa, já que o detetive tem dificuldades de encontrar a raiz ou as motivações do crime. A única certeza que ele tem é que o assassino escolhe suas vítimas cujas iniciais dos nomes formam o abecedário.

Morte no Nilo

Outra obra que os leitores de Agatha Christie elegeram como uma das fundamentais para quem quer conhecer a britânica é Morte no Nilo. Nesse livro, mais uma vez, é Poirot quem desvenda um assassinato.

Na trama, a jovem rica Linnet Ridgeway, em lua de mel em um cruzeiro pelo Rio Nilo, é morta. O investigador passa então a procurar o assassino e descobre que havia muitos interessados em sua herança.

O assassinato de Roger Ackroyd

Considerado um dos livros mais bem escritos de Agatha, O assassinato de Roger Ackroyd é narrado em primeira pessoa por um médico, de nome Sr. Sheppard. Ele conta a investigação do detetive Hercule Poirot, que já estava aposentado, para tentar desvendar a morte de Roger Ackroyd, um milionário fidalgo de uma vila pacata.

Outros dois assassinatos chocam o vilarejo e só há uma pessoa que pode descobrir as motivações dos crimes: Poirot.

Assassinato no Expresso do Oriente

Um dos livros mais votados pelos leitores de Agatha Christie foi Assassinato no Expresso do Oriente. Protagonizado por Hercule Poirot, a história se passa em um luxuoso trem que ia para o Expresso Oriente.

Por causa de uma nevasca, os trilhos ficam impossibilitados de circulação e o trem para. Na manhã seguinte, percebe-se que há um passageiro a menos e cabe a Hercule desvendar o crime.

E não sobrou nenhum

Considerado pelos próprios leitores o livro mais importante de Christie, E não sobrou nenhum é o romance mais vendido de Agatha: são mais de 100 milhões de cópias comercializadas no mundo todo.

Curiosamente, nessa obra, nenhum detetive consegue desvendar a sequência de crimes que ocorre, com isso, é o próprio leitor quem deve exercer o papel de investigador e, se atentando a todos os minuciosos detalhes deixados por Christie em sua escrita, descobrir quem são os culpados e quem são os inocentes.